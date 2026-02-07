Зимняя Олимпиада — 2026
Рецидивист-убийца из «Азова» добровольно сдался в плен

Рецидивист из украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Борщук добровольно сложил оружие на Изюмском направлении в Харьковской области. По словам мужчины, которые приводит ТАСС, он имеет семь судимостей, в том числе по статьям за убийства. Украинец подписал контракт на службу в армии в обмен на обещания о снятии судимостей.

Я — Борщук Евгений Викторович — [имею] семь судимостей — 185-я, 187-я и 121-я [статьи УК Украины], в том числе убийства. <…> С 22 июля 2024 года [нахожусь на фронте], — рассказал Борщук.

Ранее военнослужащий 79-й бригады украинской армии Игорь Дмитров рассказал, что группа солдат ВСУ сдалась в плен на Красноармейском направлении из-за сильного обезвоживания. По его словам, солдаты две недели находились на фермах, куда командование лишь однажды доставило продукты. Еда была сброшена с дрона «Баба-яга» и представляла собой сублимированные продукты, которые нужно было растворять. При этом воду военнослужащим не передали.

