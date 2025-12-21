Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:00

Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о скучном отварном картофеле! Эти дольки — праздничное преображение самого простого продукта. Аромат чеснока и сладкой паприки из духовки создаст в доме ту самую уютную атмосферу ожидания праздника. А золотистая, аппетитно хрустящая корочка и нежная серединка сделают этот гарнир главным конкурентом даже самому изысканному мясному блюду на вашем новогоднем столе.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше одного сорта), 3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. л. сладкой молотой паприки, 3–4 зубчика чеснока, соль и молотый черный перец по вкусу, свежая зелень петрушки или укропа для подачи. Картофель тщательно вымойте и, не очищая от кожуры, нарежьте на равные дольки-лодочки. Чтобы они стали еще нежнее внутри, можно предварительно отварить их в подсоленной воде 5–7 минут, а затем обсушить. В большой миске смешайте масло, паприку, соль и перец. Добавьте картофельные дольки и хорошо перемешайте, чтобы они все покрылись ароматной смесью. Разложите дольки в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 30–40 минут до румяности, перевернув один раз в середине приготовления. За 5 минут до готовности достаньте противень, посыпьте дольки мелко рубленным чесноком и отправьте обратно в духовку. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью, с соусом на основе сметаны или йогурта.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

