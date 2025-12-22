Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:31

Цветок для затененных участков: его роскошные бутоны распускаются даже в полной тени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для затененных участков сада, куда редко заглядывает солнце, идеальным выбором станет необычайно красивый и изысканный цветок — астильба. Ее роскошные бутоны распускаются даже в полной тени.

Это многолетнее растение с ажурной, похожей на папоротник листвой поражает своими роскошными метельчатыми соцветиями, которые, словно пушистые разноцветные султаны, парят над клумбой в оттенках белого, розового, сиреневого и красного. Астильба — одно из немногих декоративных растений, которое не просто мирится с тенью, а предпочитает ее, прекрасно чувствуя себя под деревьями или с северной стороны дома.

Она влаголюбива, поэтому будет благодарна регулярному поливу в засушливые периоды, но при этом не требует сложного ухода и подкормок. Ее цветение продолжается с июня по август, а некоторые сорта радуют глаз и осенью. Посадив астильбу, вы создадите в самом темном уголке сада эффектный, долгоцветущий островок, полный нежности и изящества.

Ранее был назван цветок, который переживет любую жару и ураган без вашей помощи.

