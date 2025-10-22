Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:15

Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт

Простой рецепт картофельного пюре Простой рецепт картофельного пюре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это не просто пюре, а настоящий кулинарный стандарт. Чтобы добиться идеальной текстуры, нужно не просто сварить картошку, но и правильно ее размять.

Берите 1 кг рассыпчатого картофеля, 50 г сливочного масла, 200 мл горячего молока, соль по вкусу и щепотку мускатного ореха для нежного аромата.

Картофель избавьте от кожуры, нарежьте кусочками и варите, пока не станет мягким, в подсоленной воде, где-то 20 минут. Воду слейте, оставив чуть-чуть отвара. Пока клубни горячие, разомните их толкушкой (не блендером!) и осторожно влейте подогретое молоко (не кипяток), добавьте масло. Перемешивайте энергично, чтобы масса стала гладкой и пышной. Если хотите более сливочную консистенцию, добавьте ложку сметаны.

  • Совет: не используйте холодное молоко — из-за перепада температур пюре станет клейким. Лучше немного подогреть его перед добавлением.

Картофельное пюре богато калием и витаминами группы B, помогает восстановить энергию и отлично сочетается с любыми мясными блюдами.

Посмотрите рецепт сочной горбуши в духовке. Очень просто и вкусно.

Анастасия Фомина
А. Фомина
