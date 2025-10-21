«Все надо считать в сравнении»: эксперт о дефиците бюджета России

Рост дефицита федерального бюджета России не носит катастрофического характера, особенно на фоне исторического опыта страны и текущих мировых показателей, заявил в интервью NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев. Эксперт призвал анализировать ситуацию в сравнении.

Все надо считать в сравнении. У нас действительно наблюдается рост дефицита бюджета. Однако он пока еще далек от того, какой сегодня имеют многие страны, и уж тем более от того, какой был у России в 1990-е и нулевые. Сегодня дефицит бюджета у нас не превышает 3% от ВВП, — сказал Хандруев.

Экономист подчеркнул, что доля госдолга России, даже с учетом внутренних заимствований, остается заметно ниже среднемировых значений.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года. Согласно им, дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 5,736 трлн рублей, что соответствует 2,6% от ВВП и превышает ранее установленный показатель — 1,944 трлн рублей.