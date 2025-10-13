В Госдуме поддержали изменения в федеральный бюджет на 2025 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Основные изменения касаются показателей, утвержденных для 2025-го, в то время как параметры на следующие два года останутся без изменений. Заседание Госдумы, на котором рассмотрят законопроект, запланировано на 15 октября.

Согласно предложению, общий объем доходов федерального бюджета на 2025 год составит 36,562 трлн рублей, что соответствует 16,8% от валового внутреннего продукта (ВВП). Это на 1,944 трлн рублей меньше, чем в предыдущем варианте бюджета. Объем расходов при этом останется на уровне 42,298 трлн рублей, что составляет 19,5% от ВВП. Дефицит бюджета ожидается на уровне 5,736 трлн рублей, что соответствует 2,6% от ВВП и превышает ранее установленный показатель на 1,944 трлн рублей.

Дополнительно законопроект уточняет распределение субсидий и субвенций между бюджетами субъектов России, не изменяя общий объем межбюджетных трансфертов, включая планируемые суммы на 2026 и 2027 годы. В сопроводительных материалах к документу указано, что предложенные изменения обеспечат сбалансированность федерального бюджета в 2025 году.

Также поправки позволят выделить более 230 млрд рублей на льготные ипотечные программы с государственной поддержкой, включая семейную ипотеку. Кроме того, более 18 млрд рублей направят на ремонт ряда федеральных и региональных дорог.

Ранее стало известно, что Минфин России направил в правительство пакет законопроектов, которые касаются формирования бюджета с 2026 по 2028 год. Речь шла также о поправках к бюджету 2025-го.