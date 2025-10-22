Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:34

В Европарламенте назвали условие для вступления Сербии в ЕС

Европарламент связал вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

Пленарное заседание Европейского парламента Пленарное заседание Европейского парламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский союз выдвинул обязательное требование для дальнейшего продвижения Сербии в процессе вступления в объединение, сообщается в принятой Европарламентом резолюции. Документ прямо связывает прогресс в переговорах с необходимостью присоединения Белграда к антироссийским санкциям. Трансляция пленарного заседания шла на сайте ЕП.

В резолюции подчеркивается, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны развиваться исключительно при достижении «измеримого и устойчивого прогресса» в ключевых областях. Особое внимание уделяется вопросам санкционной политики в отношении России и соблюдения общеевропейских стандартов верховенства закона.

За принятие данной резолюции проголосовали 457 депутатов Европарламента, тогда как против высказались 103 парламентария. Значительное число депутатов, а именно 72 человека, предпочли воздержаться при проведении голосования.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России. По его словам, Европа намерена создать новый железный занавес и не учитывает позицию нейтральных государств.

Европа
Сербия
Россия
санкции
Евросоюз
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.