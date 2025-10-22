В Европарламенте назвали условие для вступления Сербии в ЕС

Европейский союз выдвинул обязательное требование для дальнейшего продвижения Сербии в процессе вступления в объединение, сообщается в принятой Европарламентом резолюции. Документ прямо связывает прогресс в переговорах с необходимостью присоединения Белграда к антироссийским санкциям. Трансляция пленарного заседания шла на сайте ЕП.

В резолюции подчеркивается, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны развиваться исключительно при достижении «измеримого и устойчивого прогресса» в ключевых областях. Особое внимание уделяется вопросам санкционной политики в отношении России и соблюдения общеевропейских стандартов верховенства закона.

За принятие данной резолюции проголосовали 457 депутатов Европарламента, тогда как против высказались 103 парламентария. Значительное число депутатов, а именно 72 человека, предпочли воздержаться при проведении голосования.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России. По его словам, Европа намерена создать новый железный занавес и не учитывает позицию нейтральных государств.