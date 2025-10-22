Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:38

«Оголтелая агрессия»: Эстонию разнесли после слов о вступлении Украины в ЕС

Депутат Шеремет назвал слова о вступлении Украины в ЕС примером неблагодарности

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Европа не примет изменения границ Украины, являются примером неблагодарности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, подобная позиция необъяснима, особенно на фоне исторических связей двух стран. Он отметил, что принимаемые европейскими странами военно-политические и экономические решения являются откровенно глупыми и опрометчивыми.

Истоки своей государственности Эстония берет в РФ и фактически располагается на ее исторических землях. Исходящая от данного государства оголтелая агрессия, [в том числе в контексте высказываний о границах Украины], необъяснима и является примером черной неблагодарности. Европейские лидеры предпринимают откровенно глупые и опрометчивые военно-политические и экономические шаги, которые неуклонно ведут их страны к необратимой деградации и развалу, — высказался Шеремет.

Он выразил мнение, что в ближайшее время из-за собственных внутренних разногласий и ЕС, и НАТО «ждет закат», поэтому вступать Украине будет некуда. Депутат добавил, что огромный шлейф нерешенных проблем европейских стран вряд ли будет кому-то интересен.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что мнение Цахкны касательно украинских территорий не представляет интереса для широкой публики. Так он прокомментировал заявление главы эстонского МИД об отказе европейских стран признавать изменения границ Украины.

