22 октября 2025 в 18:15

Расправимся со свежей рыбой за 10 минут! Как быстро почистить окуня

Как быстро почистить окуня Как быстро почистить окуня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Окунь — рыба вкусная, но ее чистка часто вызывает трудности. Мелкая чешуя цепляется, кожа скользкая, а плавники острые. Однако есть несколько простых приемов, которые позволяют справиться с этой задачей всего за несколько минут — без лишней возни и летающих по кухне чешуек.

Шаг 1. Подготовка

Сначала окуня нужно тщательно промыть холодной водой и уложить на разделочную доску хвостом к себе. Чтобы рыба не скользила, подложите под доску влажное полотенце или используйте резиновый коврик. Если чистите несколько штук подряд, можно слегка заморозить рыбу — чешуя снимется гораздо легче.

Шаг 2. Удаляем чешую

Возьмите острый нож или специальный скребок для чистки рыбы. Начинайте чистить от хвоста к голове, короткими уверенными движениями, прижимая лезвие к коже. Делайте это под струей холодной воды или прямо в глубокой миске — так чешуя не будет разлетаться. Не забудьте пройтись по бокам и у основания плавников.

Шаг 3. Отрезаем голову и плавники

После чистки аккуратно срежьте грудные и спинные плавники — они у окуня особенно колючие. Голову можно удалить сразу или оставить, если планируете варить уху. Сделайте надрез под жабрами и отделите ее одним движением.

Шаг 4. Потрошим

Разрежьте брюшко от анального отверстия к голове и осторожно удалите внутренности. Особое внимание уделите черной пленке на стенках брюшка — она придаёт горечь. Ее легко снять ножом или просто промыть под сильной струей воды.

Шаг 5. Финальная промывка

После потрошения тщательно промойте рыбу изнутри и снаружи. Если окунь крупный, можно разрезать его вдоль позвоночника на филе.

  • Совет: чтобы избавиться от характерного рыбного запаха, окуня можно сбрызнуть лимонным соком или на несколько минут замочить в молоке.

  • Интересный факт: чешуя окуня довольно плотная, и в старину из неё делали «рыбную манку» — высушивали и перемалывали, добавляя в бульоны для густоты.

Самая простая рыба на ужин! Смотрите рецепт сочной горбуши в духовке.

Анастасия Фомина
А. Фомина
