Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом

Мировой спорт сегодня живет в эпоху трех величайших игроков — хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Лионеля Месси и баскетболиста Леброна Джеймса, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он отметил, что каждый домашний матч «Лос-Анджелес Лейкерс» будет рассматриваться как потенциально прощальный для Джеймса.

Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом. Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности, — считает Кириленко.

Ранее Кириленко заявил, что россиянину Егору Демину будет непросто в дебютном сезоне в НБА. Он отметил, что все будет зависеть только от самого спортсмена.

Демин был выбран на драфте НБА 2025 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. До этого лучшим из российских баскетболистов на драфте НБА числился Ярослав Королев. В 2005 году его выбрал под 12-м пиком клуб «Лос-Анджелес Клипперс».