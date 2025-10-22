Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:36

Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом

Кириленко: мировой спорт живет в эпоху Овечкина, Месси и Леброна Джеймса

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мировой спорт сегодня живет в эпоху трех величайших игроков — хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Лионеля Месси и баскетболиста Леброна Джеймса, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он отметил, что каждый домашний матч «Лос-Анджелес Лейкерс» будет рассматриваться как потенциально прощальный для Джеймса.

Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом. Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности, — считает Кириленко.

Ранее Кириленко заявил, что россиянину Егору Демину будет непросто в дебютном сезоне в НБА. Он отметил, что все будет зависеть только от самого спортсмена.

Демин был выбран на драфте НБА 2025 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. До этого лучшим из российских баскетболистов на драфте НБА числился Ярослав Королев. В 2005 году его выбрал под 12-м пиком клуб «Лос-Анджелес Клипперс».

баскетболисты
российские спортсмены
США
Александр Овечкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.