Пашинян высказался о своей причастности к аресту мэра Гюмри

Мэра Гюмри Гукасяна задержали за его действия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также добавил, что непричастен к аресту оппозиционного политика, передает РИА Новости.

Вы говорите, что Вардан Гукасян был задержан из-за моих мыслей. Вардан Гукасян задержан из-за его мыслей и действий. При чем здесь мои мысли? — заявил Пашинян.

Ранее Антикоррупционный суд Армении назначил Гукасяну два месяца ареста. В Антикоррупционном комитете Армении рассказали, что Гукасян потребовал взятку в размере $10 тыс. (более 809 тыс. рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки. Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри.

До этого в Ереване прошла серия масштабных обысков, в рамках которых задержали депутата карабахского парламента Давида Галстяна. По данным журналистов, силовые структуры Армении осуществляют оперативные мероприятия в жилых помещениях сторонников оппозиции в Эчмиадзине. После обысков граждан отправляют в отдел полиции для дальнейших разбирательств.