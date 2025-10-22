Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:08

Пашинян высказался о своей причастности к аресту мэра Гюмри

Премьер Пашинян заявил, что непричастен к аресту мэра Гюмри Гукасяна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Мэра Гюмри Гукасяна задержали за его действия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также добавил, что непричастен к аресту оппозиционного политика, передает РИА Новости.

Вы говорите, что Вардан Гукасян был задержан из-за моих мыслей. Вардан Гукасян задержан из-за его мыслей и действий. При чем здесь мои мысли?заявил Пашинян.

Ранее Антикоррупционный суд Армении назначил Гукасяну два месяца ареста. В Антикоррупционном комитете Армении рассказали, что Гукасян потребовал взятку в размере $10 тыс. (более 809 тыс. рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки. Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри.

До этого в Ереване прошла серия масштабных обысков, в рамках которых задержали депутата карабахского парламента Давида Галстяна. По данным журналистов, силовые структуры Армении осуществляют оперативные мероприятия в жилых помещениях сторонников оппозиции в Эчмиадзине. После обысков граждан отправляют в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

СНГ
Армения
Никол Пашинян
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.