22 октября 2025 в 19:34

Власти раскрыли, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум в 2026 году

Минтруд России: МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2% в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированное увеличение минимального размера оплаты труда в 2026 году значительно превысит показатель прожиточного минимума, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин в ходе заседания Госдумы. Согласно представленным данным, разрыв между этими показателями достигнет 31,2%. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%, — сказал Платыгин.

По его словам, такой рост станет возможен благодаря плановому увеличению минимальной оплаты труда на 20,7% по сравнению с предыдущим периодом. В абсолютном выражении минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной заработной платы в стране.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей. В случае утверждения проекта мера начнет действовать с 1 января 2026 года.

Прежде лидер СРЗП Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию исходя из МРОТ. Сейчас власти берут за основу прожиточный минимум пенсионера.

