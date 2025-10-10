Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 23:39

В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира

Генсек Podemos Беларра: Нобелевскую премию стали получать военные преступники

Нобелевская премия Нобелевская премия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны генерального секретаря испанской левой партии Podemos Ионе Беларра. Она на своей странице в социальной сети X расценила этот шаг как сомнительный и политически мотивированный, который говорит о падении авторитета международных институтов.

Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники, — отметила политик.

Она подчеркнула, что современные реалии привели к девальвации ценностной составляющей престижной награды. Дополнительно Беларра отметила крайне низкий уровень доверия к международным институтам, призванным отражать чаяния человечества.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, заявил об утрате авторитета Нобелевским комитетом. По его мнению, совет нередко присуждал награду людям, не сделавшим ничего для мира, чем наносил ущерб престижу премии.

Также глава Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита СНГ в Душанбе заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Он назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру и вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения Нобелевки.

Нобелевская премия
Испания
критика
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эвакуировали 200 человек»: пятиэтажка горит в Красноярском крае
Поездка зацепера на электричке в Подмосковье обернулась трагедией
Онлифанщицы для солдат: Зеленский отдаст доходы моделей на нужды ВСУ
«Все в голове перепуталось»: Захарова указала на ошибки МИД Украины
Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая
Макрон принял неожиданное решение по премьер-министру
Гороскоп на 11 октября: Девы рискуют всем, а Рыбам нужны перемены
Принято решение об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ
«Наглая кампания»: Небензя высказался о нападках США на Венесуэлу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 октября 2025 года
Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!
Связь с Янковским, роль проститутки, Канны: факты об Алене Михайловой
Определился победитель в матче между сборными России и Ирана
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира
Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало
Земля на двое суток попадет под влияние космического явления
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.