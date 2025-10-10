В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира

Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны генерального секретаря испанской левой партии Podemos Ионе Беларра. Она на своей странице в социальной сети X расценила этот шаг как сомнительный и политически мотивированный, который говорит о падении авторитета международных институтов.

Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники, — отметила политик.

Она подчеркнула, что современные реалии привели к девальвации ценностной составляющей престижной награды. Дополнительно Беларра отметила крайне низкий уровень доверия к международным институтам, призванным отражать чаяния человечества.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, заявил об утрате авторитета Нобелевским комитетом. По его мнению, совет нередко присуждал награду людям, не сделавшим ничего для мира, чем наносил ущерб престижу премии.

Также глава Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита СНГ в Душанбе заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Он назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру и вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения Нобелевки.