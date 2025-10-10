Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу

Президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко Первому каналу на полях саммита СНГ в Душанбе, передает БелТА. Лидер назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо. Лукашенко вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения «нобелевки».
Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать, — подчеркнул белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, в последнее время награда присуждалась «вообще лишь бы кому». Президент напомнил, как Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года просто став главой США. При этом Трамп был в нынешних списков претендентов на эту награду.
Ранее Белый дом впервые прокомментировал поражение президента США с Нобелевской премией. Пресс-секретарь и помощник Трампа Стивен Чун заявил, что для экспертного комитета политика оказалась важнее мира. По его словам, президент США продолжит заключать мирные сделки, несмотря на отсутствие премии.