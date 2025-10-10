Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:43

Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу

Лукашенко заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира больше Обамы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко Первому каналу на полях саммита СНГ в Душанбе, передает БелТА. Лидер назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо. Лукашенко вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения «нобелевки».

Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать, — подчеркнул белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, в последнее время награда присуждалась «вообще лишь бы кому». Президент напомнил, как Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года просто став главой США. При этом Трамп был в нынешних списков претендентов на эту награду.

Ранее Белый дом впервые прокомментировал поражение президента США с Нобелевской премией. Пресс-секретарь и помощник Трампа Стивен Чун заявил, что для экспертного комитета политика оказалась важнее мира. По его словам, президент США продолжит заключать мирные сделки, несмотря на отсутствие премии.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Нобелевская премия
Дональд Трамп
