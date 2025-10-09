Более 30 депутатов поддержали импичмент Пашиняна Мамиджанян заявил, что к импичменту Пашиняна присоединились 34 депутата

Импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 7 июня официально поддержали 34 депутата, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. По его словам, для запуска этой процедуры их число должно составлять 36.

Сегодня фракция «Армения» вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата, — сказал Мамиджанян.

Ранее Пашинян объявил о создании Четвертой республики, основанной на принципах мира. Он подчеркнул, что новая республика должна стать страной мечты для всех армян, а принадлежность власти народу в ней будет четкой и неоспоримой.

В конце сентября Мамиджанян сообщил, что смена власти в Ереване уже находится на повестке у армянской оппозиции. Иначе, по его словам, Армению ждут «ужасающие времена» из-за политики Пашиняна.