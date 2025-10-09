Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 07:25

Более 30 депутатов поддержали импичмент Пашиняна

Мамиджанян заявил, что к импичменту Пашиняна присоединились 34 депутата

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 7 июня официально поддержали 34 депутата, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. По его словам, для запуска этой процедуры их число должно составлять 36.

Сегодня фракция «Армения» вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата, — сказал Мамиджанян.

Ранее Пашинян объявил о создании Четвертой республики, основанной на принципах мира. Он подчеркнул, что новая республика должна стать страной мечты для всех армян, а принадлежность власти народу в ней будет четкой и неоспоримой.

В конце сентября Мамиджанян сообщил, что смена власти в Ереване уже находится на повестке у армянской оппозиции. Иначе, по его словам, Армению ждут «ужасающие времена» из-за политики Пашиняна.

Армения
Никол Пашинян
импичменты
оппозиция
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожары вспыхнули в Ростовской области после прилетов БПЛА
«Вырос на 50%»: Мишустин заявил об успехах в важной для России отрасли
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 октября
Захарова напомнила США о бескомпромиссной позиции Путина по Tomahawk
Арестованного французского велосипедиста не выпустили из СИЗО
Стало известно, как превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха
Более 30 депутатов поддержали импичмент Пашиняна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 октября: инфографика
Почти два десятка беспилотников атаковали Россию ночью
Макрона уличили в попытке удержать власть за счет одного государства
Без шансов для бронетехники и живой силы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 октября
Российские бойцы «продавили» оборону ВСУ еще у одного поселка в ДНР
В Совфеде оценили перспективу возобновления диалога по Украине
Россиянам объяснили, как избавиться от сырости в квартире
Пособие по безработице вырастет в 2026-м: размер выплат, как оформить
Перечислены российские города, которые могут уйти под воду к концу ХХI века
«Дерутся до последнего»: ВС РФ озвучили, с кем столкнулись в Запорожье
Трамп невпопад ответил на вопрос о ситуации на Украине
Трамп назвал дату освобождения ХАМАС израильских заложников
В «Грозе» раскрыли достоинства оптоволоконного FPV-дрона «Заноза»
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.