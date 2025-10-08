В Армении создадут Четвертую республику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о создании Четвертой республики, основанной на принципах мира. В своем видеообращении в Telegram-канале он подчеркнул, что новая республика должна стать страной мечты для всех армян, а принадлежность власти народу в ней будет четкой и неоспоримой.

Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира, — заявил он.

Ранее Пашинян подписал распоряжение о создании департамента европейской интеграции в структуре МИД Армении. Кроме того, документом объединены департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД.

При этом ранее премьер-министр страны выразил мнение, что Армения может не стать членом Европейского союза даже в случае выполнения всех его требований. Главной задачей он назвал достижение стандартов ЕС во всех сферах.

Прежде премьер заявил об установлении исторического мира между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что это достижение принадлежит обеим сторонам.