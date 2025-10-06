В Армении появился департамент европейской интеграции

Департамент европейской интеграции создан в структуре МИД Армении, распоряжение уже подписал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Кроме того, документом объединены департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД.

Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел, — говорится в распоряжении Пашиняна.

Ранее премьер-министр заявил, что государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, и она стала независимой. Он также негативно охарактеризовал реальные способности организации.

На фоне этого армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что Армения не согласна с отдельными предварительными условиями, выдвинутыми Азербайджаном для подписания мирного договора. В ходе переговоров стороны обсуждали возможность проявления большей взаимной толерантности, а также перспективы совместной работы на различных международных площадках.