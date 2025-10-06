Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:28

В Армении появился департамент европейской интеграции

Пашинян учредил в МИД Армении департамент европейской интеграции

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Департамент европейской интеграции создан в структуре МИД Армении, распоряжение уже подписал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Кроме того, документом объединены департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД.

Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел, — говорится в распоряжении Пашиняна.

Ранее премьер-министр заявил, что государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, и она стала независимой. Он также негативно охарактеризовал реальные способности организации.

На фоне этого армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что Армения не согласна с отдельными предварительными условиями, выдвинутыми Азербайджаном для подписания мирного договора. В ходе переговоров стороны обсуждали возможность проявления большей взаимной толерантности, а также перспективы совместной работы на различных международных площадках.

Армения
Никол Пашинян
политика
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла
Стало известно, сколько заработают французские министры за день работы
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.