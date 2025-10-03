Армения не согласилась с предварительными условиями мирного договора

Армения не согласна с отдельными предварительными условиями, выдвинутыми Азербайджаном для подписания мирного договора, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в беседе с польским телеканалом TVP World. Дипломат добавил, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможность проявления большей взаимной толерантности, а также перспективы совместной работы на различных международных площадках.

Текст соглашения был окончательно согласован. Мы готовы подписать договор как можно скорее. Но Азербайджан выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку, — указал министр.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил об установлении исторического мира между Арменией и Азербайджаном. Руководитель подчеркнул, что это достижение принадлежит не только Еревану, но и Баку вместе со всем азербайджанским народом. При этом он отметил, что мир требует постоянной заботы и ежедневных усилий для его сохранения.