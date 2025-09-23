Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:10

Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС

Пашинян: Армению могут не принять в ЕС даже при выполнении всех стандартов

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Армения может не стать членом Европейского союза даже в случае выполнения всех его требований, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Главной задачей он назвал достижение стандартов ЕС во всех сферах, сообщает Armenpress.

Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат, — сказал премьер-министр.

Ранее Пашинян назвал взаимодействие Еревана с НАТО частью внешней политики Армении. По его словам, республика готова продолжить сотрудничество, включая участие в миротворческих миссиях. Пашинян добавил, что отношения с НАТО начались более 30 лет назад. Между Арменией и странами военного блока действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года.

До этого Пашинян заявил, что Ереван планирует развивать отношения с Россией. Премьер Армении добавил, что сложно переоценить важность диалога с Москвой. Также премьер Армении заявил о намерении укрепить безопасность страны в том случае, если «зависимость от немногих» перерастет в «зависимость от многих». В качестве примера Пашинян привел поставки воды: при одном поставщике возможны проблемы, но диверсификация может решить проблему.

Армения
Никол Пашинян
Евросоюз
Ереван
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу
На Западе раскрыли ранее неизвестные детали о новых антироссийских санкциях
Онищенко объяснил, кого можно перевести на удаленку в случае эпидемий
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.