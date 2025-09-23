Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС Пашинян: Армению могут не принять в ЕС даже при выполнении всех стандартов

Армения может не стать членом Европейского союза даже в случае выполнения всех его требований, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Главной задачей он назвал достижение стандартов ЕС во всех сферах, сообщает Armenpress.

Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат, — сказал премьер-министр.

Ранее Пашинян назвал взаимодействие Еревана с НАТО частью внешней политики Армении. По его словам, республика готова продолжить сотрудничество, включая участие в миротворческих миссиях. Пашинян добавил, что отношения с НАТО начались более 30 лет назад. Между Арменией и странами военного блока действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года.

До этого Пашинян заявил, что Ереван планирует развивать отношения с Россией. Премьер Армении добавил, что сложно переоценить важность диалога с Москвой. Также премьер Армении заявил о намерении укрепить безопасность страны в том случае, если «зависимость от немногих» перерастет в «зависимость от многих». В качестве примера Пашинян привел поставки воды: при одном поставщике возможны проблемы, но диверсификация может решить проблему.