Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО

Взаимодействие Еревана с НАТО является частью внешней политики Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на стартовавшем в Ереване 108-м семинаре Rose-Roth Парламентской ассамблеи Альянса. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, республика готова продолжить сотрудничество, включая участие в миротворческих миссиях.

Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО, — говорится в сообщении.

Пашинян добавил, что отношения с НАТО начались более 30 лет назад. Между Арменией и странами военного блока действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван планирует развивать отношения с Россией. Премьер Армении добавил, что сложно переоценить важность диалога с Москвой.