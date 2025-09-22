«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 19:14

Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО

Пашинян назвал взаимодействие с НАТО частью внешней политики Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Взаимодействие Еревана с НАТО является частью внешней политики Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на стартовавшем в Ереване 108-м семинаре Rose-Roth Парламентской ассамблеи Альянса. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, республика готова продолжить сотрудничество, включая участие в миротворческих миссиях.

Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО, — говорится в сообщении.

Пашинян добавил, что отношения с НАТО начались более 30 лет назад. Между Арменией и странами военного блока действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван планирует развивать отношения с Россией. Премьер Армении добавил, что сложно переоценить важность диалога с Москвой.

Никол Пашинян
Армения
НАТО
Ереван
