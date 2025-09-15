Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:53

Пашинян раскрыл, как Армения укрепит свою безопасность

Пашинян: Армения укрепит свою безопасность «зависимостью от многих»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армения укрепит свою безопасность, если ее «зависимость от немногих» превратится в «зависимость от многих», заявил на конференции по безопасности премьер-министр страны Никол Пашинян. Он привел пример с поставками воды: если ресурс поступает от одного поставщика, возможны проблемы, но при диверсификации вопрос решается, сообщает ТАСС.

Мы предлагаем необычные решения для нашей реальности. Одно из них заключается в том, что независимость и безопасность — это замена зависимости от немногих зависимостью от многих, — сказал Пашинян.

Он также отметил, что основанная на легитимности границ политика Армении обеспечит долголетие государства. Пашинян назвал мир главным фактором безопасности.

Мир у нас есть и сегодня, но его нужно поддерживать каждый день, он требует постоянной институционализации, — подчеркнул премьер Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. Он подчеркнул, что в стране также по сей день действует Европейская мониторинговая миссия, которая отслеживает обстановку на границе с Азербайджаном.

Армения
Никол Пашинян
безопасность
зависимости
