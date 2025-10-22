Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 20:08

МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов

Фото: Antti Yrjönen via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Любая международная федерация самостоятельно принимает решения по организации своих турниров, заявили РИА Новости в Международном олимпийском комитете (МОК). Так там прокомментировали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников до отбора на Олимпиаду-2026.

Каждая международная федерация является единственным органом, ответственным за свои международные соревнования, за исключением Олимпийских игр. Поэтому мы рекомендуем обратиться к FIS, — сказано в сообщении.

Ранее Финляндия отказалась менять позицию по недопуску лыжников из РФ на соревнования. Глава национальной лыжной ассоциации Сирпа Коркатти назвала аргументы FIS по этому вопросу несостоятельными. Она допустила, что соответствующее письмо в федерацию написано по инициативе россиян.

До этого лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026 в Италии, если до нее не допустят российских спортсменов, которых он поддержал. Спортсмен подчеркнул, что будет думать над своими действиями после окончательного решения в адрес РФ.

МОК
Олимпиада
Россия
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Взрыв прогремел рядом с военной частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.