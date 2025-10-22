МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов

Любая международная федерация самостоятельно принимает решения по организации своих турниров, заявили РИА Новости в Международном олимпийском комитете (МОК). Так там прокомментировали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников до отбора на Олимпиаду-2026.

Каждая международная федерация является единственным органом, ответственным за свои международные соревнования, за исключением Олимпийских игр. Поэтому мы рекомендуем обратиться к FIS, — сказано в сообщении.

Ранее Финляндия отказалась менять позицию по недопуску лыжников из РФ на соревнования. Глава национальной лыжной ассоциации Сирпа Коркатти назвала аргументы FIS по этому вопросу несостоятельными. Она допустила, что соответствующее письмо в федерацию написано по инициативе россиян.

До этого лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026 в Италии, если до нее не допустят российских спортсменов, которых он поддержал. Спортсмен подчеркнул, что будет думать над своими действиями после окончательного решения в адрес РФ.