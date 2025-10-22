Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 20:26

Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго

Телеведущая Чурикова: певица Марго популярна, поскольку играет по правилам

Телеведущая Яна Чурикова Телеведущая Яна Чурикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) ворвалась в повестку, поскольку играла по правилам, заявила NEWS.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» телеведущая Яна Чурикова. Она напомнила, что наставником артистки стал певец Филипп Киркоров.

Вот она как раз играет по тем правилам, по которым нужно играть сегодня. Потому что у нее наставник Филипп Киркоров. Победитель, как всегда, один. Они использовали все инструменты, чтобы ворваться в повестку, они в нее ворвались, — заявила Чурикова.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что певица Марго вряд ли станет представительницей России на международном конкурсе «Интервидение-2026». По его словам, требования к исполнителям отличаются от условий организаторов Евровидения.

До этого критик Сергей Соседов заявил, что протеже народного артиста РФ Филиппа Киркорова совершенно не обладает музыкальным слухом. Он признался, что в жизни ни за что бы не согласился послушать репертуар начинающей исполнительницы.

шоу-бизнес
Россия
певицы
Филипп Киркоров
Александр Чеков
А. Чеков
Павел Селезнев
П. Селезнев
Виктория Катаева
В. Катаева
