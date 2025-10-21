Стало известно, что брат Геннадия Хазанова умер в нищете

Regnum сообщило, что единокровный брат известного сатирика Геннадия Хазанова Юрий Лукачер умер 21 октября 2023 года в полном одиночестве. По данным журналистов, последние годы жизни мужчина провел в бедности, работая таксистом, а из-за ухудшения здоровья оказался запертым в своей однокомнатной квартире на окраине Москвы.

Как сказано в публикации, соседи отмечали, что Лукачер постоянно жаловался на одиночество и финансовые трудности. Старшая по дому Инна рассказала Regnum, что мужчина не мог оплачивать даже услуги консьержа. По данным агентства, с годами его материальное положение ухудшалось, а здоровье серьезно пошатнулось — появились проблемы с ногами и алкогольная зависимость. Как сказано в материале, когда в 2023 году ему стало плохо, он не смог самостоятельно вызвать скорую и спасателям пришлось выламывать дверь в его квартиру.

Юрий Лукачер был единокровным братом Геннадия Хазанова, о чем артист публично рассказал лишь в 2021 году. Несмотря на попытки наладить контакт, полноценного общения между братьями так и не сложилось, а разногласия остались неразрешенными.

Ранее SHOT сообщал, что Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале сказано, что соответствующие объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малой Молчановке (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей).