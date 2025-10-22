Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория» В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии «Виктория»

В среду, 22 октября, в столичном концертном дворце «Live Арена» прошел гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Мероприятие собрало вокруг себя множество звезд российской эстрады, а также ведущих, продюсеров и актеров. В их число вошли Стас Михайлов, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Яна Чурикова, Яна Рудковская и многие другие.

Организаторы рассказывали, что премия «Виктория» создавалась, чтобы стать объективным ориентиром в музыкальной индустрии. Ее появление инициировано Академией Российской Музыки в ответ на отсутствие в стране общепризнанного и независимого инструмента оценки творчества.

По мнению учредителей, все текущие известные премии в той или иной степени связаны с интересами конкретных продюсерских групп, медиакомпаний или частных лиц. Это сдерживает развитие отечественной поп-музыки, отмечали создатели.

Премия позиционируется как максимально честная, независимая и открытая. Ключевой задачей заявлено широкое представительство всех музыкальных жанров. Для обеспечения этих принципов внедряют передовые международные практики: тайное электронное голосование, профессиональный внешний аудит и строгий внутренний контроль.

В экспертный совет премии входят представители всех ключевых направлений музыкальной индустрии: артисты, композиторы, авторы текстов, продюсеры, а также топ-менеджеры крупных лейблов и медиахолдингов.

Самые яркие кадры с гала-ужина — в галерее NEWS.ru.