Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Филипп Киркоров и Яна Рудковская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В среду, 22 октября, в столичном концертном дворце «Live Арена» прошел гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Мероприятие собрало вокруг себя множество звезд российской эстрады, а также ведущих, продюсеров и актеров. В их число вошли Стас Михайлов, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Яна Чурикова, Яна Рудковская и многие другие.
Организаторы рассказывали, что премия «Виктория» создавалась, чтобы стать объективным ориентиром в музыкальной индустрии. Ее появление инициировано Академией Российской Музыки в ответ на отсутствие в стране общепризнанного и независимого инструмента оценки творчества.
По мнению учредителей, все текущие известные премии в той или иной степени связаны с интересами конкретных продюсерских групп, медиакомпаний или частных лиц. Это сдерживает развитие отечественной поп-музыки, отмечали создатели.
Премия позиционируется как максимально честная, независимая и открытая. Ключевой задачей заявлено широкое представительство всех музыкальных жанров. Для обеспечения этих принципов внедряют передовые международные практики: тайное электронное голосование, профессиональный внешний аудит и строгий внутренний контроль.
В экспертный совет премии входят представители всех ключевых направлений музыкальной индустрии: артисты, композиторы, авторы текстов, продюсеры, а также топ-менеджеры крупных лейблов и медиахолдингов.
Самые яркие кадры с гала-ужина — в галерее NEWS.ru.
Стас Михайлов на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алена Свиридова с сыном Григорием на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Михальчик на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юрий Костин (президент музыкальной премии «Виктория») на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Седокова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ани Лорак на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Янковская (известная под псевдонимом Betsy) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Серябкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стас Ярушин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлианна Караулова и Андрей Черный на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Прошута на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вадим Ананьев на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Люся Чеботина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нюша на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Савичева на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Олеся Судзиловская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Калашникова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Владимир Березин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru