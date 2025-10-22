Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 21:41

Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»

В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии «Виктория»

Филипп Киркоров и Яна Рудковская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Филипп Киркоров и Яна Рудковская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В среду, 22 октября, в столичном концертном дворце «Live Арена» прошел гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Мероприятие собрало вокруг себя множество звезд российской эстрады, а также ведущих, продюсеров и актеров. В их число вошли Стас Михайлов, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Яна Чурикова, Яна Рудковская и многие другие.

Организаторы рассказывали, что премия «Виктория» создавалась, чтобы стать объективным ориентиром в музыкальной индустрии. Ее появление инициировано Академией Российской Музыки в ответ на отсутствие в стране общепризнанного и независимого инструмента оценки творчества.

По мнению учредителей, все текущие известные премии в той или иной степени связаны с интересами конкретных продюсерских групп, медиакомпаний или частных лиц. Это сдерживает развитие отечественной поп-музыки, отмечали создатели.

Премия позиционируется как максимально честная, независимая и открытая. Ключевой задачей заявлено широкое представительство всех музыкальных жанров. Для обеспечения этих принципов внедряют передовые международные практики: тайное электронное голосование, профессиональный внешний аудит и строгий внутренний контроль.

В экспертный совет премии входят представители всех ключевых направлений музыкальной индустрии: артисты, композиторы, авторы текстов, продюсеры, а также топ-менеджеры крупных лейблов и медиахолдингов.

Самые яркие кадры с гала-ужина — в галерее NEWS.ru.

Стас Михайлов на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Стас Михайлов на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алена Свиридова с сыном Григорием на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Алена Свиридова с сыном Григорием на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Михальчик на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Юлия Михальчик на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Рэпер Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юрий Костин (президент музыкальной премии «Виктория») на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Юрий Костин (президент музыкальной премии «Виктория») на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Седокова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Анна Седокова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ани Лорак на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Ани Лорак на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Янковская (известная под псевдонимом Betsy) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Мария Янковская (известная под псевдонимом Betsy) на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Серябкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Ольга Серябкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стас Ярушин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Стас Ярушин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлианна Караулова и Андрей Черный на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Юлианна Караулова и Андрей Черный на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Прошута на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Юлия Прошута на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вадим Ананьев на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Вадим Ананьев на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Люся Чеботина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Люся Чеботина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нюша на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Нюша на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Савичева на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Юлия Савичева на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Олеся Судзиловская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Олеся Судзиловская на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Калашникова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Анна Калашникова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Владимир Березин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Владимир Березин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
премии
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.