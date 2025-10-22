Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевской премии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов России Антон Силуанов принял решение об отказе от получения Нобелевской премии, передает пресс-служба ГД. Он подчеркнул, что депутату достаточно поддержки парламента.

Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нобелевская премия трансформировалась в инструмент политического влияния. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими наградами в смежных областях.

До этого Нобелевский комитет в Осло объявил о присуждении премии мира за 2025 год лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Формулировка решения упоминает ее неустанную работу по защите демократических прав граждан Венесуэлы. Представитель Белого дома в комментарии относительно решения Нобелевского комитета выразил мнение, что для комитета политические аспекты имеют большее значение, чем сама идея мира.