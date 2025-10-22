Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 23:49

Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевской премии

Володин: Силуанов отказался от получения Нобелевской премии

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов России Антон Силуанов принял решение об отказе от получения Нобелевской премии, передает пресс-служба ГД. Он подчеркнул, что депутату достаточно поддержки парламента.

Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нобелевская премия трансформировалась в инструмент политического влияния. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими наградами в смежных областях.

До этого Нобелевский комитет в Осло объявил о присуждении премии мира за 2025 год лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Формулировка решения упоминает ее неустанную работу по защите демократических прав граждан Венесуэлы. Представитель Белого дома в комментарии относительно решения Нобелевского комитета выразил мнение, что для комитета политические аспекты имеют большее значение, чем сама идея мира.

Нобелевская премия
Силуанов
Кабмин
Вячеслав Володин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Взрыв на предприятии в Копейске: сколько погибших, что произошло
Гороскоп на 23 октября: ждите сюрприза, Раки, и укротите эмоции, Овны
Приметы 23 октября: Евлампий Зимоуказатель — когда выпадет снег?
Госдума приняла закон, касающийся НДС
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 октября 2025 года
Из нищеты фавел к футбольному олимпу: как жил легендарный бразилец Пеле
Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевской премии
В ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Стало известно о жертвах при взрыве в Копейске
США отменили ключевое ограничение для ВСУ по дальнобойным ракетам
«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой
Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.