«Не переборщить»: Силуанов назвал главную задачу Минфина РФ

Период планового охлаждения российской экономики следует пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Мосфинфоруме. Его трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По словам министра, власти нужно следить за бюджетом и денежно-кредитной политикой.

Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени — планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти. <…> Вопрос как раз стимулирования или охлаждения экономики — это относится к финансовым властям в первую очередь, бюджету и денежно-кредитной политике. Здесь главное с одной стороны не переборщить, но и не недоработать, — поделился Силуанов.

Глава Минфина отметил, что, помимо риска переохлаждения экономики, есть риск ее недостаточного охлаждения. Он напомнил, что перед властью стоит задача по снижению инфляции и обеспечению роста реальных доходов населения.

Ранее Силуанов заявлял, что российский бюджет должен противостоять внешним угрозам. Он также отметил, что казна страны должна быть менее зависимой от давления извне.