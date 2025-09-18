Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 11:29

В Минфине рассказали, как изменится бюджет России

Силуанов: бюджет России должен быть менее зависимым от давления извне

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский бюджет должен противостоять внешним угрозам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Его трансляция велась на официальном сайте мероприятия. Он также отметил, что бюджет страны должен быть менее зависимым от давления извне.

Мы прекрасно понимаем, что мы должны при подготовке бюджета сейчас на трехлетку вот всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять. И быть менее зависимым [бюджет] от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых, — сообщил он.

Ранее Силуанов заявил, что союзниками России считаются армия, флот и устойчивая финансовая система. Для нее, по словам министра, необходим бюджет, который не будет зависим от различных ограничений.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме заявила, что российская экономика не находится в состоянии рецессии. Она добавила, что летом рост показателей шел более сдержанными темпами после периода «перегрева». По словам Набиуллиной, в это время заметно оживился потребительский спрос.

