Силуанов назвал неожиданного третьего союзника России

Союзниками для России являются не только ее армия и флот, как сказано в известном выражении, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях Московского финансового форума. По его словам, таким союзником также служит устойчивая финансовая система. Трансляция выступления министра идет на сайте МФФ.

Я как-то говорил, это к тому выражению, которое есть. У России союзники — армия и флот, а еще устойчивые финансы. Так вот, для того чтобы сделать устойчивые финансы, мы предлагаем и закладываем в бюджете снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, будь то объемных, бюджета от нефтегазовых доходов, — отметил Силуанов.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в рамках МФФ заявила, что ускорить экономический рост можно только за счет повышения производительности труда. По ее словам, у россиян в таком случае «будет дорогой труд и будут высокие зарплаты».

Прежде стало известно, что Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Деньги получил чиновник, замещающий госдолжность РФ. Эксперимент проводится совместно с Минфином и Центробанком, а в дальнейшем такие выплаты будут возможны по желанию получателей.