22 октября 2025 в 21:41

Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями

Киркоров пришел на премию «Виктория» в наряде, расшитом камнями

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров вышел в свет в элегантном черном костюме, расшитом камнями, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель хита «Просто подари» появился на гала-ужине музыкальной премии «Виктория», которая проходит в концертном дворце «Live Арена».

Музыкант признался журналистам, что чувствует себя хорошо и готовится к большим выступлениям. Он также призвал не верить слухам об ухудшении его самочувствия.

Ранее Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине.

Кроме того, Киркоров признавался, что положительно отнесся к интервью исполнительницы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Певец отметил, что не имеет никаких претензий к бывшей супруге, так как она до сих пор является для него близким человеком.

Филипп Киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
мода
