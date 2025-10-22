«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой

Защитник сербского баскетбольного клуба «Мега» Саво Дрезгич заявил на пресс-конференции после матча с ЦСКА, что впечатлен Москвой. Он признался, что ему очень понравилась атмосфера игры. Баскетболист также выразил надежду еще раз приехать в столицу России.

Хочу поздравить команду с победой. Мы хорошо отработали в защите, классно бежали и за счет этого набирали быстрые очки. Играли без страха. Я впервые в России. Впечатлен ареной и тем, какой большой город Москва. Очень понравилась атмосфера. Могу сказать о Москве только лучшие слова и надеюсь вернуться сюда еще, — сказал Дрезгич.

В рамках Winline Basket Cup 2025 ЦСКА на своей площадке уступил «Меге». Встреча завершилась со счетом 81:72 в пользу сербского коллектива.

