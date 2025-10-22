Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 22:52

«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой

Сербский баскетболист «Меги» заявил после матча с ЦСКА, что восхищен Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник сербского баскетбольного клуба «Мега» Саво Дрезгич заявил на пресс-конференции после матча с ЦСКА, что впечатлен Москвой. Он признался, что ему очень понравилась атмосфера игры. Баскетболист также выразил надежду еще раз приехать в столицу России.

Хочу поздравить команду с победой. Мы хорошо отработали в защите, классно бежали и за счет этого набирали быстрые очки. Играли без страха. Я впервые в России. Впечатлен ареной и тем, какой большой город Москва. Очень понравилась атмосфера. Могу сказать о Москве только лучшие слова и надеюсь вернуться сюда еще, — сказал Дрезгич.

В рамках Winline Basket Cup 2025 ЦСКА на своей площадке уступил «Меге». Встреча завершилась со счетом 81:72 в пользу сербского коллектива.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что россиянину Егору Демину будет непросто в дебютном сезоне в НБА. Он отметил, что все будет зависеть только от самого спортсмена. Демин был выбран на драфте НБА 2025 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

баскетболисты
спортсмены
соревнования
ЦСКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из нищеты фавел к футбольному олимпу: как жил легендарный бразилец Пеле
Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевских премии
В ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Стало известно о жертвах при взрыве в Копейске
США отменили ключевое ограничение для ВСУ по дальнобойным ракетам
«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой
Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.