ФБК требуют признать террористической организацией

Генпрокуратура России направила в Верховный суд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) террористической организацией, передает ТАСС. Рассмотрение данного заявления назначено на конец ноября текущего года и будет проходить в закрытом формате.

Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Кировский районный суд Екатеринбурга обязал отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Михаила Волкова выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей по делу о финансировании ФБК.

До этого 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Волкова к 18 годам колонии. Его признали виновным по семи статьям УК РФ, назначили штраф в 2 млн рублей и запретили администрирование сайтов сроком на шесть лет. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних, вандализме по политическим мотивам, распространении недостоверных сведений о ВС России, создании НКО с нарушением прав граждан и финансировании экстремистской деятельности.