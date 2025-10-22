Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 23:24

В ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Reuters: послы стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России

Фото: Global Look Press

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters. Отмечается, что новые ограничения вступят в законную силу утром, 23 октября, если не появится дополнительных возражений.

Мы получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций. <...> Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (09:00 мск. — NEWS.ru), — сказано в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России. По его словам, Европа намерена создать новый железный занавес и не учитывает позицию нейтральных государств.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Европейский совет за чрезмерную концентрацию на украинской теме в ущерб решению внутренних проблем ЕС. По его словам, орган практически не обсуждает экономические угрозы региону, такие как кризис автомобильной промышленности.

До этого Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении РФ. Он сравнил отказ от российских энергоресурсов с «выстрелом в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

санкции
Евросоюз
пакеты
Россия
