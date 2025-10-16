Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:27

«Украину и еще раз Украину»: Фицо указал на одержимость Евросовета

Фицо заявил, что Евросовет зациклен на Украине вместо решения внутренних проблем

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Европейский совет совершенно зациклен на Украине вместо того, чтобы работать над решением внутренних проблем, такое мнение в социальной сети X высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, в перерывах между кофе и аплодисментами политический орган практически не обсуждает ничего, кроме Киева. Угрожающие региону экономические катастрофы упоминаются лишь в качестве «небольшой заметки».

В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности, — констатировал Фицо.

Ранее появилась информация, что Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России. Так, Будапешт стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Братислава хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Европа
Евросовет
Украина
Роберт Фицо
Словакия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.