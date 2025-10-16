«Украину и еще раз Украину»: Фицо указал на одержимость Евросовета

Европейский совет совершенно зациклен на Украине вместо того, чтобы работать над решением внутренних проблем, такое мнение в социальной сети X высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, в перерывах между кофе и аплодисментами политический орган практически не обсуждает ничего, кроме Киева. Угрожающие региону экономические катастрофы упоминаются лишь в качестве «небольшой заметки».
В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности, — констатировал Фицо.
Ранее появилась информация, что Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России. Так, Будапешт стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Братислава хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.