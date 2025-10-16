«Украину и еще раз Украину»: Фицо указал на одержимость Евросовета Фицо заявил, что Евросовет зациклен на Украине вместо решения внутренних проблем

Европейский совет совершенно зациклен на Украине вместо того, чтобы работать над решением внутренних проблем, такое мнение в социальной сети X высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, в перерывах между кофе и аплодисментами политический орган практически не обсуждает ничего, кроме Киева. Угрожающие региону экономические катастрофы упоминаются лишь в качестве «небольшой заметки».

В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности, — констатировал Фицо.

Ранее появилась информация, что Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России. Так, Будапешт стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Братислава хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.