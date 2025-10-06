Музыкальный критик оценил шансы Марго представить РФ на «Интервидении-2026»

Певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) вряд ли станет представительницей России на международном конкурсе «Интервидение-2026», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, требования к исполнителям отличаются от условий организаторов Евровидения.

Маловероятно, что Марго представит Россию на «Интервидении» в 2026 году. Этот конкурс весьма отличается от Евровидения. Мы уже привыкли, что на Евровидении много фриков, и Марго с долей креатива и какого-то эпатажа там могла бы неплохо себя показать, открыть себя для международной аудитории. Но на «Интервидении» такой номер не пройдет, — пояснил Бабичев.

По его словам, для участия в конкурсе требуются хорошие вокальные данные. Критик добавил, что «Интервидение-2025» продемонстрировал высокую планку исполнительского искусства, которую поддерживало большинство участников.

Для участия в «Интервидении» следует обладать вокальными данными, опытом, суметь выступить так, чтобы выделиться среди всего того многообразия, которое представят конкурсанты из других стран. В этом году мы увидели, что большинство участников обладают всеми этими качествами и показали себя совсем неплохо. «Интервидение-2025» показал достаточно высокий уровень исполнительского мастерства у большинства артистов, — резюмировал Бабичев.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что никто якобы не собирался голосовать за певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на «Интервидении», поэтому он мог не отказываться от оценок жюри. Шоумен осудил исполнителя за то, что он не дал показать себя другим конкурсантам.