«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого Глава FIDE Сутовский назвал возмутительными слова Крамника о смерти Народицкого

Гендиректор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский раскритиковал в соцсети X реакцию чемпиона мира Владимира Крамника на известие о кончине гроссмейстера Даниэля Народицкого. Сутовский назвал поведение коллеги неприемлемым и позорным, пообещав, что FIDE предпримет ответные меры в рамках своих полномочий.

Подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции, — написал Сутовский.

Ранее Крамник сообщил, что неоднократно отмечал тревожные признаки в состоянии здоровья шахматиста Даниэля Народицкого до его гибели. По словам спортсмена, своевременное оказание помощи могло бы предотвратить трагический финал.

Кроме того, российский гроссмейстер Сергей Шипов охарактеризовал покойного шахматиста Даниэля Народицкого как исключительно доброжелательного и позитивного человека, пользовавшегося большой популярностью в профессиональной среде. Он подчеркнул, что безвременная кончина 29-летнего американского спортсмена стала полной неожиданностью для сообщества.