Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 20:40

«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого

Глава FIDE Сутовский назвал возмутительными слова Крамника о смерти Народицкого

Гендиректор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский раскритиковал в соцсети X реакцию чемпиона мира Владимира Крамника на известие о кончине гроссмейстера Даниэля Народицкого. Сутовский назвал поведение коллеги неприемлемым и позорным, пообещав, что FIDE предпримет ответные меры в рамках своих полномочий.

Подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции, — написал Сутовский.

Ранее Крамник сообщил, что неоднократно отмечал тревожные признаки в состоянии здоровья шахматиста Даниэля Народицкого до его гибели. По словам спортсмена, своевременное оказание помощи могло бы предотвратить трагический финал.

Кроме того, российский гроссмейстер Сергей Шипов охарактеризовал покойного шахматиста Даниэля Народицкого как исключительно доброжелательного и позитивного человека, пользовавшегося большой популярностью в профессиональной среде. Он подчеркнул, что безвременная кончина 29-летнего американского спортсмена стала полной неожиданностью для сообщества.

шахматы
FIDE
смерти
реакции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Взрыв прогремел рядом с военной частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.