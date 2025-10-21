Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:56

«Ничто не предвещало беды»: гроссмейстер о смерти 29-летнего шахматиста

Гроссмейстер Шипов: шахматист Народицкий был бодрым и здоровым человеком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шахматист Даниэль Народицкий был очень приятным в общении, позитивным, доброжелательным человеком, с которым дружили многие, его смерть стала полной неожиданностью, заявил NEWS.ru российский гроссмейстер, шахматный эксперт Сергей Шипов. По его словам, у американского спортсмена нет громких титулов, но для столь молодого возраста (29 лет) он являлся популяризатором шахмат.

Боюсь, что в мировом масштабе наследие Народицкого не столь заметно. Это был сильный шахматист, очень сильный блицор и выдающийся пулевик (пуля — это сверхбыстрый блиц, по минуте на партию. — NEWS.ru). Он читал лекции, вел эфиры и, внимание, писал качественные шахматные книги. И, наконец, Даниэль был очень приятным в общении, позитивным, доброжелательным человеком, с которым дружили многие. Например, он был в моих эфирах, приходил к нам в чаты, всегда охотно общался с любителями шахмат, — сказал Шипов.

По его словам, Даниэль был бодрым и здоровым молодым человеком. Именно поэтому новость о его смерти стала шоком для всего шахматного мира.

Ничто, как говорится, не предвещало беды. И от того шок еще сильнее. Вечная ему память, — добавил Шипов.

Американский гроссмейстер ушел из жизни в возрасте 29 лет, о его кончине сообщила Международная шахматная федерация (FIDE). Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются.

Народицкий входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и занимал место в топ-15 шахматистов США. Среди его достижений — участие в командном чемпионате мира 2015 года в составе сборной США, первое место на чемпионате страны в 2019 году и победа на чемпионате США по блицу в августе 2025 года.

шахматы
гроссмейстеры
смерти
США
Кирилл Николаев
К. Николаев
