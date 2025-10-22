Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:12

Бузова пожаловалась на кражу своей личности

Бузова заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и постят от ее имени. В своем Telegram-канале артистка рассказала об обращении в полицию.

Воровство моего имени и личности. Это просто за гранью! Никаких розыгрышей и раздачей подарков я не делаю!!! И тут тоже не буду. И нигде в других моих сетях, — заявила она.

На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания. Она призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам и добавила, что «будет пока» в Telegram.

Ранее житель Новоуральска выставил на продажу расческу Бузовой за 50 тыс. рублей. Потрепанный аксессуар он разместил на сайте с объявлениями. Продавец не стал уточнять, как именно к нему попала вещь, но на расческе видны белые волосы. Мужчина добавил, что на предмете расписалась Бузова. Объявление появилось на площадке 19 сентября.

До этого Бузова похвасталась новым кольцом от Cartier стоимостью 230 тыс. рублей. По словам ведущей, она купила украшение, чтобы снять стресс от задержки вылета ее самолета на Сицилию.

