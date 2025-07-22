Соседов жестко раскритиковал вокал протеже Киркорова

Протеже народного артиста РФ Филиппа Киркорова певица Марго Овсянникова совершенно не обладает музыкальным слухом, заявил Общественной Службе Новостей критик Сергей Соседов. Он признался, что в жизни ни за что бы не согласился послушать репертуар начинающей исполнительницы.

Для меня это никто и ничто! Все говорят, что она почти в мировых чартах. Простите, а что же она там поет, если даже я не знаю ее песен? Я не вижу в этой девице ни таланта, ни намека на певческие способности. Она, полагаю, чей-то пиар, просто за деньги ее продвигают вперед, чтобы открывала рот под фонограмму, — высказался Соседов.

По мнению критика, Овсянникова просто купила покровительство Киркорова. Он получает деньги за продвижение «бесталанной девицы», предположил эксперт.

Певица Марго Овсянникова ранее рассказала, что у нее появились отношения с одним из русских поп-исполнителей. При этом блогер не стала раскрывать личность нового избранника.