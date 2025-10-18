«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК Свищёв: Украина не добилась отстранения спортсменов из РФ от участия в ОИ-2026

Украинская делегация на встрече с членами Международного олимпийского комитета планировала добиться полного недопуска российских спортсменов до зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году, заявил порталу «ВсеПроСпорт» заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он добавил, что спортсмены из России будут выступать на соревнованиях, но без гимна и флага.

Надо отдать должное Ковентри (президент МОК. — NEWS.ru), которая заняла жесткую позицию по этому вопросу. К сожалению, наши ребята будут выступать без символики и гимна. Тем не менее просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты, — рассказал он.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что в МОК ему пообещали отсутствие российских и белорусских флагов на Олимпиаде-2026. Свищев допустил, что цель его визита изначально могла быть связана именно с попытками добиться недопуска россиян.

До этого МОК раскритиковал решение властей Индонезии не допускать сборную Израиля по спортивной гимнастике к участию в чемпионате мира в Джакарте. Турнир пройдет с 19 по 25 октября 2025 года, однако израильским спортсменам и официальным лицам отказали в визах. В комитете напомнили, что дискриминация по политическим мотивам противоречит Олимпийской хартии.