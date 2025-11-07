Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 23:00

Трамп назвал главное препятствие для встречи с Путиным в Будапеште

Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за боевых действий на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевым препятствием для организации встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште является якобы нежелание РФ прекратить боевые действия на Украине, сообщили на сайте Белого дома. Россия в конечном счете закончит украинский конфликт, добавил Трамп.

Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся, — сказано в заявлении.

Ранее спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

