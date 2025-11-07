Минобороны добавило пункт в положение о пребывании в резерве

Минобороны добавило пункт в положение о пребывании в резерве Минобороны РФ уточнило текст положения о пребывании в резерве

Министерство обороны РФ уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве, следует из внесенного военным ведомством проекта правительственного документа. Уточняется, что резервисты будут направляться на специальные сборы для защиты важных объектов, организацией таких сборов будет заниматься МО.

Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве абзацем следующего содержания: «Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации», — сказано в документе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон на сайте официального опубликования правовых актов распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.

Ранее в Тюменской области был объявлен отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона. Сформированное подразделение будет заниматься охраной и обороной объектов, при этом резервисты не будут направляться в зону спецоперации. Как пояснил военный комиссар региона Сергей Чирков, решение связано с угрозой применения дальнобойных беспилотников со стороны ВСУ.