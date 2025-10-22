В МИД рассказали, почему иностранцы уже победили на научной олимпиаде в РФ

Глава департамента по культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что будет болеть за иностранных участников на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Сириусе. По его словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, они уже в какой-то степени одержали победу, раз решились поехать в Россию.

Я позволю себе болеть за иностранных участников, потому что они уже победители, раз приехали в Россию. Для нас это важно в условиях информационной блокады. Они приедут, увидят все своими глазами и полюбят нашу страну, как любим ее мы, — заявил он.

