22 октября 2025 в 15:00

В МИД рассказали, почему иностранцы уже победили на научной олимпиаде в РФ

В МИД РФ пообещали болеть за иностранных участников научной олимпиады в Сириусе

Александр Алимов Александр Алимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава департамента по культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что будет болеть за иностранных участников на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Сириусе. По его словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, они уже в какой-то степени одержали победу, раз решились поехать в Россию.

Я позволю себе болеть за иностранных участников, потому что они уже победители, раз приехали в Россию. Для нас это важно в условиях информационной блокады. Они приедут, увидят все своими глазами и полюбят нашу страну, как любим ее мы, — заявил он.

Ранее Алимов заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение» будет многолетним состязанием. По его словам, в будущем также расширится число участников.

До этого Алимов заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) соответствует всем требованиям конкурса «Интервидение». Он пояснил, что исполнитель известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание. Дипломат обратил внимание, что песня Дронова «Прямо по сердцу» написана по канонам популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям.

Россия
олимпиады
сириус
МИД РФ
Александр Чеков
А. Чеков
Сергей Петров
С. Петров
