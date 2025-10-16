Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:31

Звездная пловчиха и триумфальный победитель ОИ завершила карьеру в 25 лет

Четырехкратная чемпионка Олимпиад Титмус решила завершить карьеру в 25 лет

Ариарне Титмус Ариарне Титмус Фото: IMAGO/Eurasia Sport Images/Global Look Press

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус, ставшая четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр, неожиданно объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 25 лет. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что начала испытывать проблемы со здоровьем.

Думаю, поворотным моментом для меня <…> стала подготовка к парижским Играм. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, очень сильно меня потрясли в психологическом плане, — отметила спортсменка.

Титмус призналась, что не предполагала, что Олимпиада в Париже станет для нее последней. Однако она пришла к осознанию того, что в жизни существуют вещи, имеющие большее значение, чем плавание.

Ранее Итальянская федерация плавания сообщила об отстранении от соревнований пловчих Бенедетты Пилато и Кьяры Тарантино на срок 90 дней. Данная мера последовала после инцидента в аэропорту Сингапура, где спортсменок задержали по подозрению в краже товаров из магазина Duty Free. Спортсменки возвращались в Италию через Сингапур после отдыха на Бали, который они совершали по завершении чемпионата мира.

