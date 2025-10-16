Звездная пловчиха и триумфальный победитель ОИ завершила карьеру в 25 лет Четырехкратная чемпионка Олимпиад Титмус решила завершить карьеру в 25 лет

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус, ставшая четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр, неожиданно объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 25 лет. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что начала испытывать проблемы со здоровьем.

Думаю, поворотным моментом для меня <…> стала подготовка к парижским Играм. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, очень сильно меня потрясли в психологическом плане, — отметила спортсменка.

Титмус призналась, что не предполагала, что Олимпиада в Париже станет для нее последней. Однако она пришла к осознанию того, что в жизни существуют вещи, имеющие большее значение, чем плавание.

