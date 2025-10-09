Пловчих из Италии отстранили из-за кражи в аэропорту Сингапура Итальянских пловчих отстранили на 90 дней из-за кражи в сингапурском Duty Free

Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены от соревнований на 90 дней. Такое решение принято после того, как спортсменок задержали в аэропорту Сингапура по делу о краже в магазине Duty Free, сообщила Итальянская федерация плавания (FIN).

Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность спортсменок к сотрудничеству, признавших свою вину, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней, вступающем в силу сегодня, — говорится в сообщении.

Спортсменки отдыхали на Бали после чемпионата мира. В Италию девушки возвращались через Сингапур.

