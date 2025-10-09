Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:55

Пловчих из Италии отстранили из-за кражи в аэропорту Сингапура

Итальянских пловчих отстранили на 90 дней из-за кражи в сингапурском Duty Free

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены от соревнований на 90 дней. Такое решение принято после того, как спортсменок задержали в аэропорту Сингапура по делу о краже в магазине Duty Free, сообщила Итальянская федерация плавания (FIN).

Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность спортсменок к сотрудничеству, признавших свою вину, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней, вступающем в силу сегодня, — говорится в сообщении.

Спортсменки отдыхали на Бали после чемпионата мира. В Италию девушки возвращались через Сингапур.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя российская ски-альпинистка, чья допинг-проба дала положительный результат, отстранена от соревнований на полгода. На момент нарушения спортсменке не исполнилось 14 лет.

До этого хоккеист Никита Седов добровольно покинул московский ЦСКА после временного отстранения от участия в матчах из-за положительного результата допинг-теста. Седов присоединился к команде в 2024 году и за сезон-2024/25 провел 57 игр в КХЛ, набрав 17 очков при показателе полезности +12. Клуб выразил благодарность спортсмену за выступления и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

пловцы
спортсмены
кражи
Италия
Сингапур
