22 октября 2025 в 19:49

В Подмосковье состоялся II Совет регионов РФ и Узбекистана

Фото: Екатерина Агеева

В Подмосковье состоялся II Совет регионов России и Узбекистана. Деталями сотрудничества государства с Московской областью поделилась зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подмосковье активно развивает и инвестиционное сотрудничество с Узбекистаном. Сегодня наши компании участвуют в восьми крупных инвестиционных проектах на территории республики. Это как уже работающие предприятия, так и проекты, находящиеся на стадии реализации. Подмосковные компании в Узбекистане инвестируют в пищевую промышленность, в химическую отрасль, в сферу металлообработки и другие отрасли, — отметила Зиновьева.

Зампред выделила среди проектов «Люберецкий завод Монтажавтоматика» (АО «ЛЗМ») — один из крупнейших заводов, производящих электротехническое оборудование для различных отраслей. Компания собирается реализовать в Узбекистане проект по производству силовых трансформаторов.

Кроме того, ряд проектов будет реализован в пищевой промышленности, в том числе проект создания кластера по производству продуктов детского питания. Отмечается, что Узбекистан входит в пятерку стран СНГ по объему экспорта для предприятий Подмосковья и занимает четвертое место по общему объему внешнего товарооборота.

Компании Подмосковья тем временем также активно отправляет продукцию в Узбекистан — страна занимает седьмое место по объему экспорта. Например, «Загорский трубный завод» из Сергиево-Посадского городского округа в 2025 году поставил в Узбекистан 10 тысяч тонн трубной продукции, в том числе для нужд капитального строительства магистральных газопроводов и аварийного запаса АО «Узтрансгаз». Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» экспортирует в Узбекистан товары, необходимые для лечебно-медицинских учреждений, а «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») занималась проектированием системы электрообогрева и поставкой комплектующих для установки по производству водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе.

Фото: Екатерина Агеева

Подмосковные производства занимаются и реализацией инвестиционных проектов в Узбекистане. К примеру, АО «Щелково Агрохим» построило завод в Самаркандской области, где производит химические средства защиты растений. Данный проект должен на 100% закрыть потребности рынка Центральной Азии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в рамках расширения сотрудничества Московской области и Узбекистана АО «ЛЗМ» запустит производство силовых трансформаторов в Андижанской области. Мощность выпускаемых устройств составит 220–500 кВт.

