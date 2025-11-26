Стало известно, кто одержал победу на Кубке мира по шахматам

Узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров одержал победу на Кубке мира, который прошел в Индии, передает ТАСС. В решающем поединке, состоявшемся в среду, 26 ноября, он на тай-брейке обыграл китайского спортсмена Вэй И. Оба игрока обеспечили себе места на турнире претендентов 2026 года.

В матче за третье место россиянин Андрей Есипенко одержал победу над узбекским гроссмейстером Нодирбеком Якуббоевым. Он также получил путевку на предстоящий турнир претендентов.

На момент победы Синдарову было всего 19 лет. В 2022 году он стал чемпионом Шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана. Вэй И, которому 26 лет, ранее завоевал золото на Шахматной олимпиаде в 2014 году в составе команды Китая.

Предыдущий Кубок мира, прошедший в 2023 году, выиграл норвежец Магнус Карлсен. Однако в нынешнем турнире он участия не принимал.

Ранее апелляционная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) ужесточила наказание украинскому шахматисту Кириллу Шевченко по делу о жульничестве. Спортсмен лишился звания гроссмейстера.