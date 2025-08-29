Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество Шахматиста Шевченко лишили звания гроссмейстера за жульничество с телефонами

Апелляционная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) ужесточила наказание украинскому шахматисту Кириллу Шевченко по делу о жульничестве, сообщается на сайте организации. Вдобавок к прошлому наказанию, спортсмена лишили звания гроссмейстера. В прошлом году Шевченко слишком часто отлучался в туалет на турнире в Испании, где позже были найдены два мобильных телефона.

Рассмотрев все доводы, Апелляционная палата единогласно постановила, что апелляция Кирилла Шевченко безуспешна, а виновность подтверждена, — говорится в сообщении.

В итоге апелляция подтвердила законность трехлетнего запрета для Шевченко на участие во всех рейтинговых турнирах федерации. К тому же ему аннулировали звание гроссмейстера.

Ранее сообщалось, что сборная России по шахматам досрочно завоевала золотые медали на Всемирной шахматной олимпиаде среди спортсменов до 16 лет. Турнир проходил в колумбийском городе Барранкилья. Команда из Белоруссии заняла второе место.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским юношеским командам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это решение также распространяется на шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.