22 августа 2025 в 08:03

Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде

Россияне досрочно стали победителями Всемирной шахматной олимпиады

Сборная России по шахматам досрочно завоевала золотые медали на Всемирной шахматной олимпиаде среди спортсменов до 16 лет. Турнир проходит в колумбийском городе Барранкилья.

Российская команда набрала 16 очков после победы в восьмом туре над второй сборной Казахстана. Этим она обеспечила себе первое место за тур до окончания соревнований.

Команда из Белоруссии занимает второе место с 13 очками, но даже в случае победы в заключительном туре не сможет догнать российских шахматистов.

В составе российской команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Заключительный турнирный раунд запланирован на пятницу, начало в 18:00 по московскому времени.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским юношеским командам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это решение также распространяется на шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

До этого Федерация шахмат России сообщила, что 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером. Международная шахматная федерация своим советом присвоила мальчику это высокое звание. Представители Федерации уже хотят отправить его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

