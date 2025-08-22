Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде

Сборная России по шахматам досрочно завоевала золотые медали на Всемирной шахматной олимпиаде среди спортсменов до 16 лет. Турнир проходит в колумбийском городе Барранкилья.

Российская команда набрала 16 очков после победы в восьмом туре над второй сборной Казахстана. Этим она обеспечила себе первое место за тур до окончания соревнований.

Команда из Белоруссии занимает второе место с 13 очками, но даже в случае победы в заключительном туре не сможет догнать российских шахматистов.

В составе российской команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Заключительный турнирный раунд запланирован на пятницу, начало в 18:00 по московскому времени.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским юношеским командам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это решение также распространяется на шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

До этого Федерация шахмат России сообщила, что 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером. Международная шахматная федерация своим советом присвоила мальчику это высокое звание. Представители Федерации уже хотят отправить его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.