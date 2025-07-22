Десятилетний россиянин стал международным мастером по шахматам Шахматист Роман Шогджиев в 10 лет стал международным мастером

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером, сообщила Федерация шахмат России в своем Telegram-канале. Международная шахматная федерация (FIDE) своим советом присвоила мальчику это высокое звание.

Статус шахматиста предшествует гроссмейстерскому. При этом Шогджиев выполнил все нормы для получения звания международного мастера почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен. Представители Федерации уже намерены отправить его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

До этого юный спортсмен уже установил мировой рекорд по скорости выполнения первой нормы международного мастера. Он показал этот результат в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней, тем самым превзойдя предыдущее достижение аргентинца Фаустино Оро, который установил свой рекорд в 2023 году.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал скриншоты своего общения с ChatGPT, где обыграл нейросеть в шахматы. Он подчеркнул, что в партии с ботом не лишился ни одной фигуры.

При этом в конце июня Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходе.